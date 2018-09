“Quando começou a época colocavam-nos fora de tudo, e neste momento querem-nos pôr à frente de tudo”

O treinador do Sporting mostrou-se hoje satisfeito com o crescimento da sua equipa nos últimos jogos e confiante numa vitória na segunda-feira ante o Sporting de Braga, no jogo da quinta jornada da I Liga de futebol.

José Peseiro reconhece valor do Sporting de Braga e coloca-o entre os grandes do futebol português, mas isso não altera a confiança que tem nos seus jogadores e na conquista de uma vitória na casa do adversário.

“O momento que vivemos é bom e temos potencial para chegar a Braga e vencer. Os resultados dão-nos mais confiança, estamos motivados, cientes do que valemos e do caminho que queremos trilhar. Agora, os resultados são apenas resultados e o importante é o que vamos fazer amanhã [segunda-feira]. Vai ser difícil, mas queremos vencer”, começou por dizer o técnico leonino, em conferência de imprensa.

Apesar da boa fase que o clube de Alvalade atravessa com um empate e quatro vitórias em jogos oficiais, José Peseiro não entra em euforias, até por toda a conturbada pré-época vivida pela sua equipa.

Para já, aquilo que colocámos como meta era consolidar a equipa, que esta defendesse bem, e neste momento somos uma das equipas com menos golos sofridos. Agora, passo a passo, temos dominado mais os jogos, e o entrosamento entre os jogadores aumentou. O objetivo principal é ter uma equipa equilibrada”, destacou.

Voltando ao adversário do jogo de segunda-feira, José Peseiro realça a estabilidade existente nos 'arsenalistas' ao manterem o treinador e grande parte do plantel da época passada. O treinador vai ainda mais longe e coloca a equipa bracarense “muito mais perto dos grandes” e até na corrida ao título nacional.

“O Braga é uma equipa boa que mantém treinador e a base do plantel da época passada. Está muito mais próxima dos grandes do que das outras equipas neste momento, creio que já é um candidato ao título”, sublinhou o treinador do Sporting.

A equipa 'leonina' viaja para Braga sem Mathieu, Wendel e Bas Dost, jogadores que estão entregues ao departamento médico e ainda sem previsão para regressar aos treinos.

Sporting e o Sporting de Braga, equipas que estão em igualdade pontual na tabela classificativa com dez pontos, menos dois que o líder FC Porto, defrontam-se na segunda-feira, às 20:15, no Estádio Municipal de Braga, em Braga.