Gudelj é para manter, mas há alterações na defesa

É praticamente com o mesmo onze que entrou em campo frente Qarabag na quinta-feira que o Sporting vai entrar em campo esta segunda-feira para o jogo grande desta jornada, em casa do Sp. Braga.

Apenas André Pinto entra para os titulares na vez do lesionado Mathieu. Já Gudelj, o reforço sérvio, parece ter agarrado o lugar no meio-campo, com Acuña a jogar a lateral-esquerdo novamente.

O Sporting vai jogar com: Salin; Ristovski, Coates, André Pinto, Acuña; Battaglia, Gudelj, Raphinha, Nani, Bruno Fernandes e Montero.

Em baixo, veja também o onze do Sp. Braga.

Acompanhe aqui o Sp. Braga-Sporting, a partir das 20h15.