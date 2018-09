José Peseiro: “O Nani teve um comportamento inadequado e reprovável. Cabe-lhe agora mostrar que não passou de um equívoco”

O caso Nani

"O Nani teve um comportamento inadequado e reprovável, que ele próprio reconheceu perante o grupo. Um comportamento que vai contra os princípios que orientam o nosso trabalho desde o início, de altruísmo, solidariedade, responsabilidade, compromisso e união. Cabe agora ao Nani mostrar a todos nós que este comportamento não passou de um equívoco pelo seu trajeto de jogador top, pelo que deu ao futebol português, pela responsabilidade de defender esta camisola e ser capitão. E que não se repita, obviamente"

Nani continua como capitão?

“Tudo o que são as decisões que o treinador, a SAD e o grupo possam tomar relativamente ao caso, como devem calcular, não advêm do contexto que vocês jornalistas criam, da especulação que vão escrevendo. Advêm do que é a nossa avaliação, do contexto, das dinâmicas do nosso grupo. Em função disso tomamos e tomámos as nossa decisões. Nani treina bem. Se ele não treinasse bem, ele ou qualquer jogador do Sporting, não podia jogar”

Derrota com Sp. Braga

“Ninguém gosta de perder, não ficámos satisfeito. Foi o primeiro desaire. Também sabemos o porquê de perdemos. Com o Sp. Braga fomos a equipa com mais oportunidades, mais remates e quisemos vencer. Infelizmente não conseguimos mas em Braga, mas não fomos inferiores. Em nada sentimos que esta derrota nos belisque"

O jogo com o Marítimo

“Vencemos aqui por 3-1 [na Taça da Liga], mas os jogos, as exibições e os resultados não se repetem e vamos dar tudo para conseguir uma nova vitória. O Marítimo é uma equipa que está a fazer um bom campeonato. Há que jogar bem, estar focado e ter sentido de responsabilidade. Vamos colocar tudo em campo. Estamos preparados para jogar bem e ganhar"