A primeira vez do miúdo Jovane no campeonato

É a novidade de destaque no onze do Sporting para o encontro desta noite frente ao Marítimo, a contar para a 6.ª jornada do campeonato. Com Nani fora dos convocados, Jovane Cabral é titular pela primeira vez na liga, isto depois de já ter sido aposta no onze na Taça da Liga, precisamente frente ao Marítimo.

Já para substituir Battaglia, lesionado, José Peseiro chama Petrovic à titularidade, num meio-campo com um toque sérvio, já que Gudelj volta a merecer a confiança do treinador do Sporting.

Assim, os leões vão entrar em campo com: Salin; Ristovski, André Pinto, Coates e Acuña; Petrovic, Gudelj, Jovane, Raphinha, Bruno Fernandes e Montero.

Acompanhe o Sporting-Marítimo aqui, na Tribuna, a partir das 21h.