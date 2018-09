José Peseiro, a "vitória justa", os miúdos que "gostam muito da vertigem" e a equipa "aglutinada e com ambição"

A boa entrada

"Vitória justa, entrámos muito bem no jogo, pressionámos e criámos situações de golo contra uma equipa que também é boa e que reagiu. Criou-nos algumas dificuldades e teve uma boa oportunidade ainda na primeira parte, mas é a única que me lembro - se houve mais e não me estiver a lembrar peço desde já desculpa ao Marítimo por isso"

E a 2.ª parte menos boa

"Na 2.ª parte, permitimos ao Marítimo alguma capacidade de controlar o jogo com bola, mas não criaram nenhuma situação de golo, que me lembre. E nós tivemos mais três ou quatro. Mesmo não controlando com posse como nós gostaríamos, em transição podíamos ter feito mais um ou dois golos. O Marítimo esteve em cima naquilo que é a posse de bola, mas não nas oportunidades. Por isso, acho que o resultado foi justo"

Sofrimento no banco

"Porque temos jovens e eles gostam muito da vertigem do jogo, de cada vez que há espaço transitarem para o ataque. Esta equipa é muito diferente da do ano passado por isso, tem muita verticalidade, uma equipa que agride muito o espaço do adversário, mas em alguns momentos é preciso ter mais bola, serenar o jogo, ter paciência, descansar com bola. Essa vertigem, essa pureza do jogo… quando a bola chega ao Raphinha, ao Bruno, ao Jovane, a vontade deles é atacar a baliza adversária e isso é bom para o espectáculo mas em alguns momentos pode não ser bom para nós porque pode partir a equipa"

Ausência de Nani

"A nossa equipa nunca se vai queixar dos ausentes. Nunca. Nem de jogadores lesionados. Uma equipa também se faz de processos e nós jogámos com três titulares da época passada e isso coloca sempre alguns problemas naquilo que é a harmonia e a capacidade de gerir o jogo. Parabéns aos meus jogadores que mostraram união, mostraram aos sportinguistas que estamos aglutinados e que temos ambição"