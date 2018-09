Terna é a noite

Normalidade. Ora aí está uma palavra que não tem casado muito com o Sporting nos últimos meses. Seja por questões que acontecem fora das quatro linhas, seja por lutas de poder, seja por jogadores que saem, que entram, por jogadores que entram depois de terem saído, seja pelas exibições desta época, quase nunca categóricas e seja pelos resultados, essa coisa diferente de exibições e quesito em que o Sporting tem andado assim numa espécie de limbo, nunca muito seguro de si, quase sempre exposto a uma qualquer surpresa.

Não tem havido, portanto, grande normalidade. Uma daquelas noites de business as usual, em que se chega, se marca um par de golos cedo, se vai controlando, navegando assim com costa à vista e em que no final se limpa as mãos e não se vai para casa nem de coração acelerado de nervoso nem a rebentar no peito de orgulho.

Não tinha havido, até esta noite, apesar de alguns assobios no final, tal a vaga de gelo que invadiu o ritmo de jogo nos últimos 15 minutos.

Jogo absolutamente tranquilo do Sporting, que voltou a não sofrer golos no campeonato, algo que só havia acontecido no encontro com o Feirense, encontro esse em que os leões também só marcaram aos 88’. Frente a um Marítimo molengão, sem ideias e, pareceu às vezes, sem vontade, o Sporting arrumou a questão ainda na 1.ª parte, num jogo em que a normalidade foi tal que até Bruno Fernandes pareceu dar sinais de voltar a ser aquele jogador do último ano, embora tenha decaído um pouco na 2.ª parte.

PATRICIA DE MELO MOREIRA/Getty

O primeiro golo, aliás, seria dele, esta noite feito capitão pela ausência de Nani, marcando com a maior calma do Mundo uma grande penalidade ganha por Raphinha, após uma desmarcação de encher o olho de Jovane Cabral, titular pela primeira vez no campeonato. Aos 12’, o Sporting já vencia e vencia bem, após um bom arranque, a pressionar muito o Marítimo, com e sem bola, a procurar outras soluções, mais variedade de jogo e a tentar desbravar terrenos mais interiores.

O jogo baixaria depois um pouco de ritmo, até ao Sporting voltar a marcar, aos 35’, com Montero a aproveitar a confusão que se criou na área do Sporting após Raphinha para lá lançar um livre. Entre os dois centrais do Marítimo e as torres do eixo central da defesa do Sporting, safou-se o maneirinho avançado colombiano, a meter o pé a uma bola que andava por ali morta - até Montero lhe dar vida.

Ainda antes do intervalo, o Marítimo esteve muito perto do golo, valendo ao Sporting o corte providencial de Acuña quando Danny já estava em frente à baliza pronto para encostar o cruzamento de Leandro Barrera.

E depois disso, não houve muito mais Marítimo.

PATRICIA DE MELO MOREIRA/Getty

Também não houve muito mais Sporting, diga-se. A 2.ª parte foi mais chata que a 1.ª, com o Sporting muitas vezes a controlar só com os olhos, porque mesmo quando deu a iniciativa de jogo aos madeirenses estes não conseguiram sequer arranhar a calma passagem do tempo, o tranquilo seguir dos acontecimentos, que invariavelmente levariam a que o jogo assim acabasse: com um 2-0 nem frio, nem quente, nem feio, nem belíssimo, mas prático e terno, como as noites mornas deste setembro.

Os assobios no final talvez sejam sintoma de uma facto difícil de desmentir: face àquilo que o Marítimo demonstrou este sábado em Alvalade, um Sporting absolutamente afinado, com todas as rotinas mais que oleadas, poderia ter goleado, dar espectáculo. E o adepto gosta de golos e show.

Mas tal como disse na véspera um treinador rival, quem quer espectáculo vá ao Coliseu. E já que o Sporting ainda não é essa máquina, mais vale ganhar assim, com tranquilidade, evitando baques no coração, coisa que não tem sido rara para os sportinguistas nos últimos meses.

As noites também podem ser ternas.