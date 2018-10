"É um passo atrás, mas nada que nos possa perturbar", diz José Peseiro

José Peseiro

O desgaste da Liga Europa

Tudo isso é verdade, o desgaste da viagem longínqua, o descanso que não tivemos, tudo isso é certo, mas não vamos por aí. Sabíamos que tínhamos de estar muito coesos e compactos neste jogo precisamente por isso, para corrigir os problemas que podíamos vir a ter. É verdade que sofremos quatro golos, é verdade que no primeiro lance há uma falta sobre o Jovane. Fomos uma equipa permissiva, pouca agressiva para atenuar aquilo que sabíamos que podíamos sofrer. Queríamos não sofrer golos, porque sabíamos que o Portimonense se ia dar mal com essa situação. A segunda parte foi muito coração, muita raça, mas cometemos erros. Houve momentos em que acreditámos que era possível vencer, mas no meio do turbilhão cometemos erros que, nestas situações, são normais. Esta equipa mostrou mais uma vez união e capacidade para lutar. É um passo atrás, mas nada que nos possa perturbar.

Oportunidade perdida para chegar ao primeiro lugar

Não estamos preocupados. É um passo atrás, é verdade que estamos tristes, esta derrota não passava pela nossa cabeça. Temos de dar os parabéns ao Portimonense. Mostrámos raça e atitude, faltou-nos unidade de jogo. Na parte final tivemos muita vontade, mas expusemo-nos a alguns erros. Na primeira parte fomos superiores, mas sofremos golos. Não quero que isto volte a acontecer. Sabemos o que temos de fazer, vamos caminhar.

António Folha

Segunda vitória

O segredo é na ter medo de perder, como já tinha dito. Fazer as coisas como temos feito em casa. Fora não temos conseguido dar uma boa demonstração do valor que temos, temos de melhorar nesse sentido. Se melhorarmos isso, teremos mais pontos.

Abandonar o último lugar

São os mesmos. Não é por ganhar ao Sporting que gahamos dez pontos, recebemos três.

Base para uma época mais regular?

Também ganhámos em Guimarães, depois perdemos fora. Temos de perceber que a atitude tem de ser igual em casa e fora. Eles perceberam isso, trabalharam muito e fizeram um jogo fantástico.