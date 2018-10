Sai Nani, entra Jovane Cabral. E também um velho conhecido, Jackson Martinéz

Após a vitória arrancada a ferros na Liga Europa, o desafio do Sporting agora dá pelo nome de Portimonense e acontece às 20h no Estádio Municipal de Portimão. Para o desafio a grande novidade de José Peseiro é a saída do onze de Nani para a entrada do bombeiro de serviço desta época, Jovane Cabral enquanto António Folha chama Jackson para ao ataque aos leões. Conheça os onzes.

Sporting: Salin; Ristovski, André Pinto, Coates, Acuna; Battaglia, Bruno Fernandes, Gudelj; Raphinha, Montero, Jovane Cabral

Portimonense: Leo; Vitor Tormena, Lucas, Pedro Sá, Rúben Fernandes; Lucas Fernades, Paulinho, Nakajima; Bruno Tabata, Jackson, Manafá

