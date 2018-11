Havia afinal um herói em Alcochete? Hugo evitou “explosão catastrófica”e “arriscou a vida”

Ato heroico ou tese rebuscada da defesa? Hugo R. é um dos 38 suspeitos do caso da invasão da Academia de Alcochete em prisão preventiva. E um dos que recorreu da medida de coação mais gravosa depois de o juiz de instrução Carlos Delca ter libertado Bruno de Carvalho e Nuno 'Mustafá' Mendes, há duas semanas, no âmbito do mesmo processo.

Num documento, a que o Expresso teve acesso, o advogado de Hugo R. invoca o princípio da igualdade de tratamento entre arguidos que, no seu entender, implica um nivelamento por cima. Ou por outras palavras, pede uma medida de coação mais ligeira. Argumenta que o suspeito não bateu em ninguém durante aquela tarde na Academia do Sporting e, em tese, pode até ter salvado vidas, uma vez que evitou "uma explosão catastrófica" ao retirar uma tocha debaixo de um Porsche.

"Hugo R. não agrediu. Quando se apercebeu de uma tocha acesa debaixo de um Porsche, junto de outro Porsche e de outras viaturas, para evitar uma explosão catastrófica atirou-se para baixo da viatura e retirou a tocha; tudo com enorme coragem e risco para a própria vida, procedimento que outras pessoas no local não tiveram", escreve a defesa.

Fontes do processo contam que haverá imagens do circuito interno de televisão da Academia do Sporting a corroborar a ação de Hugo R. Mas lembram que tal como os outros, o suspeito invadiu propriedade privada e fez parte do grupo que combinou o ataque concertado ao centro de estágios do clube pelas 17h00 de 15 de maio.

Amândio Madaleno, advogado do suspeito, não quis fazer comentários. Mas o Expresso sabe que a defesa de Hugo R. e de um outro arguido será ouvida esta quarta-feira no Supremo Tribunal de Justiça. Os juízes conselheiros irão decidir pelo pedido de 'habeas corpus' (libertação imediata) para os dois suspeitos.

Depois de deduzida a acusação do DIAP de Lisboa, no último dia 16, o juiz de instrução decidiu manter todos os 38 arguidos em prisão preventiva. De acordo com o magistrado, a libertação deste grupo daria origem a alarme social e à perturbação do inquérito.

O caso tem no total 44 arguidos, suspeitos de crimes de terrorismo, ameaça agravada, sequestro ou ofensa à integridade física qualificada.