Estreia de Keizer na liga só com alterações na defesa

Depois de Taça de Portugal e Liga Europa, aí está a estreia de Marcel Keizer para o campeonato. Frente ao Rio Ave, em Vila do Conde, Acuña regressa à equipa e jogará na lateral esquerda, na vez de Jefferson.

Wendel volta a ser aposta do holandês e Mathieu regressa à equipa depois do jogo com o Qarabag.

O Sporting vai jogar com: Renan Ribeiro; Bruno Gaspar, Coates, Mathieu e Acuña; Gudelj, Bruno Fernandes e Wendel; Diaby, Nani e Bas Dost