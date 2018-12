Marcel Keizer e o que quer para o Sporting: "Futebol atacante, com pressão alta, mas realista"

Feliz mas há coisas para melhorar

"Muito respeito por todos os rapazes porque vimos de um jogo duro na quinta-feira, com uma grande viagem pelo meio, e por isso estou muito feliz com o desempenho, ainda que tenha de dizer que podemos fazer algumas coisas melhor. Penso que demos demasiado espaço na pressão entre os sectores, normalmente as nossas linhas estão mais próximas. Mas todo o crédito para o Rio Ave, que joga bom futebol e quando damos espaço entre as linhas eles jogam bem. Mas marcámos três grandes golos, assim que estou muito feliz com a equipa"

A ideia de jogo

"Futebol atacante, mas realista. Futebol atacante mas com pressão alta. Acho que os jogadores estão a gostar e também estão a dar-me muito satisfação"

O adversário

"O Rio Ave tem bons jogadores a meio-campo, que fazem bem os movimentos do exterior para o interior. Fiz isso também com o Nani e ele jogou muito bem"

O golo de Jovane

"Ah, foi um grande golo. Ele entra e faz um golo daqueles, assim que estou feliz por ele"