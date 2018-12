Diretor de segurança contradiz Bruno de Carvalho

Durante a audição no Tribunal do Barreiro, Bruno de Carvalho disse ao juiz de instrução que antes da invasão de 15 de maio a claque do clube só uma vez tinha entrado na Academia de Alcochete. E dessa vez, foi o treinador Jorge Jesus quem deu autorização para os adeptos interromperem o treino, acrescentou o ex-presidente. “Nem me dirigi a eles, não gosto que me desautorizem”, afirmou ao magistrado Carlos Delca.

O ex-dirigente estava a referir-se à invasão pacífica por parte de trinta adeptos, liderada por Nuno ‘Mustafá’ Mendes, que ocorreu em dezembro de 2016 após a derrota da equipa em casa contra o Sporting de Braga. “Lá se fez um teatro em que os adeptos bateram palmas aos jogadores e foram-se embora.”