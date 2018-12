Simples, realista, focado, positivo e ambicioso: o homem que está a mudar o Sporting

Três jogos, três vitórias, 13 golos marcados e três golos sofridos. São estes os números (positivos) de Marcel Keizer nas primeiras semanas como treinador do Sporting. Mas por trás destes números está algo bem mais importante: uma ideia de jogo que, apesar de ainda estar em construção, já é possível perceber e que permite identificar alguns dos princípios que a caracterizam.

Nestes três jogos, foi possível observar determinadas regularidades no futebol do Sporting, fruto do processo já implementado por Marcel Keizer. Vamos por partes.