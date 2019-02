Há novidades na convocatória do Sporting para o dérbi da Taça

É quase certo que vai haver mudanças no onze do Sporting para o dérbi de quarta-feira, na Luz, como o próprio Marcel Keizer admitiu em conferência de imprensa, dizendo que era necessário ter "jogadores frescos" em campo.

Daí que já haja novidades na convocatória para o jogo contra o Benfica: Acuña está de volta - Jefferson foi o titular no domingo - e os reforços Borja (lateral) e Doumbia (médio) também estão nos escolhidos, ao contrário do que aconteceu no jogo anterior.

Nani, que foi substituído ao intervalo do último dérbi (que o Benfica venceu por 4-2, em Alvalade), não faz parte dos convocados, tal como Mathieu, ainda lesionado, e Ristovski, suspenso depois de ter sido expulso frente ao Vitória de Setúbal. Miguel Luís e Francisco Geraldes também não foram convocados.

A lista de Keizer inclui 20 jogadores - três deles guarda-redes -, pelo que dois ainda terão de ser excluídos dos escolhidos, antes do jogo.

Convocados

Luís Maximiano

Renan

Salin

Tiago Ilori

Sebastián Coates

Jefferson

André Pinto

Bruno Fernandes

Marcos Acuña

Raphinha

Diaby

Petrovic

Cristián Borja

Bas Dost

Luiz Phellype

Wendel

Bruno Gaspar

Jovane Cabral

Gudelj

Idrissa Doumbia