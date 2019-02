Marcel Keizer: "Acho que hoje poderíamos facilmente ter saído daqui com um resultado melhor"

O jogo

"Não concordo [que o Sporting não tenha jogado bem]. Fomos a equipa que teve a bola, mas eles nos contra-ataques foram perigosos, até porque nós perdemos a bola algumas vezes. Acho que não foi um mau jogo da nossa parte, mas temos de reduzir as bolas perdidas. Perder a bola no ataque tudo bem, mas no meio-campo pode ser perigoso e isso aconteceu algumas vezes. Tivemos posse, na 2.ª parte criámos muitas oportunidades. Penso que merecíamos o empate mas depois do 2-0, numa péssima decisão nossa, eles tiveram mais oportunidades porque subimos muito. Fizemos o 2-1 mas antes disso já estávamos a controlar"

O que se passa com o Sporting?

"Não é um problema de confiança. Eles sabem jogar bom futebol e já o mostraram. Já viu futebolistas a jogarem 24 jogos sempre bem? Acho que não. A questão é que mesmo nos jogos em que não jogamos bem, temos de ganhar. E é nisso que estamos a trabalhar. Hoje voltámos a mostrar bons passes, voltámos a perder a bola e a recuperá-la rapidamente, mas falhámos passes fáceis e isso tem de melhorar. Acho que hoje poderíamos facilmente ter saído daqui com um resultado melhor"