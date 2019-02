Keizer: "Não estou preocupado com os últimos cinco jogos"

O treinador do Sporting desvalorizou hoje os últimos resultados dos ‘leões’, nomeadamente as duas derrotas diante do ‘rival’ Benfica, e recordou a recente conquista da Taça da Liga de futebol em janeiro.

“Não estou preocupado com os últimos cinco jogos. Vencemos a meia-final e a final. Acho que conquistámos a Taça [da Liga], estava no nosso autocarro. Percebo o que dizem, mas os últimos cinco jogos foram difíceis”, disse Marcel Keizer, na antevisão ao desafio da 21.ª jornada da I Liga, frente ao Feirense.

Falando do adversário de domingo, o último classificado da competição, Keizer alerta para a vontade que os jogadores agora orientados por Filipe Martins têm para conseguir somar pontos e saírem da posição atual.

“Acho que os jogadores vão lutar por todos os pontos, porque atravessam dificuldades e querem a permanência. Agora têm um treinador diferente e podem dar algo diferente nestes primeiros jogos”, declarou.

A fadiga de alguns jogadores voltou a ser um tema abordado na conferência de imprensa, uma situação que o técnico 'leonino' crê que conseguirá gerir.

“Não acontece só com o Sporting. Os jogos acumulam-se e temos que descansar alguns jogadores porque se não o fizermos não teremos uma equipa com a frescura necessária nos jogos”, analisou.

Para a deslocação a Santa Maria da Feira, o holandês terá uma nova baixa no eixo defensivo, já que André Pinto sofreu um traumatismo no pé direito e junta-se ao francês Mathieu entre os indisponíveis.

O avançado Nani, ainda afetado por um problema na região inguinal, e o médio Battaglia, em longo processo de recuperação de uma lesão nos ligamentos do joelho direito, também estão de fora.

No domingo, o Sporting, quarto classificado, com 39 pontos, defronta o Feirense, 18.º, com 14, no Estádio Marcolino de Castro, pelas 20:00, num encontro da 21.ª jornada da I Liga.