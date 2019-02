Adiós: Sporting rescinde com Fredy Montero

Chegou em 2013/14, ficou duas épocas, foi para a China e para o Canadá e regressou a Alvalade em 2017/18, mas agora vai definitivamente embora: Fredy Montero rescindiu contrato com o Sporting, anunciou o clube esta sexta-feira.

"A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o jogador Fredy Montero, para a rescisão do seu contrato de trabalho", lê-se no site do clube, que também "deseja a Fredy Montero os maiores sucessos pessoais e profissionais".

Não é adiantada nenhuma justificação para a saída do avançado colombiano de 31 anos, que deve voltar para a MLS (para onde também pode ir... Nani), onde jogou em 2017 pelos Vancouver Whitecaps.

Montero marcou quatro golos em 16 jogos pelo Sporting esta época.