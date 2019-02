Orlando City interessado em Nani e Nani interessado no Orlando City - e por agora é tudo

Vamos lá ao plano de intenções: o Orlando City, na liga norte-americana de soccer, está interessado em Nani e Nani está interessado no Orlando City. Aliás, esta hipótese não é de agora e, na verdade, há pelo menos um mês que as partes estão em contacto para a eventual contratação do extremo do Sporting.

Contudo, de acordo com fontes próximas do processo, Nani ainda não assinou pelo clube norte-americano, encontra-se em Portugal e para efetivar a operação faltam os exames médicos protocolares. É provável que o clube e o extremo cheguem a acordo nas próximas 48 horas: desta forma, o Sporting abre mão de dois avançados de uma vez só, depois de Montero.