Por trás de um grande homem – a história de Bruno de Carvalho contada pelo próprio

Das inúmeras qualidades de Bruno de Carvalho que o país pôde testemunhar ao longo dos cinco anos e meio em que ocupou o trono de Alvalade há uma que se destaca das demais: a capacidade quase sobrenatural de se rodear de pessoas incompetentes, traiçoeiras ou de mau caráter, ou que conseguiam a proeza de juntar todos estes atributos. O que se conclui da leitura de “Sem Filtro – As Histórias dos Bastidores da Minha Presidência” é que Bruno de Carvalho fez tudo bem, demonstrou ser um negociador implacável, um profundo conhecedor dos meandros do futebol, um brilhante avaliador de jogadores, um gestor do mais alto gabarito, a não ser quando fez tudo mal, demonstrou ser um negociador tíbio, não perceber nada do funcionamento da indústria do futebol, ser um péssimo avaliador de jogadores e um gestor desorganizado.

A tese do livro é a de que tudo o que fez de mal foi por não estar rodeado de pessoas capazes de lhe dizer que estava a agir mal. O facto de essas pessoas terem sido escolhidas por ele resulta, segundo o que se pode ler, não tanto do seu fraco juízo como de uma dessas fatalidades que tem de enfrentar todo o homem apostado em lutar contra o mundo e os seus interesses obscuros.