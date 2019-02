Em terra de cegos, quem tem Bruno quase vence o Villarreal. Faltou o quase

Já foi repetido até à exaustão mas tal, como um bom lugar comum, existe por alguma razão. E esta época é jogo, após jogo, após jogo. Ora cá vai: neste Sporting é mesmo Bruno Fernandes e depois os outros. Pela enésima vez, o médio voltou a ser o elemento decisivo na equipa de Keizer, marcando o golo que deu esperança aos leões e às vezes a parecer estar numa onda diferente dos companheiros. Que o diga Bas Dost, que no último minuto de jogo falhou uma oportunidade colocada em bandeja de ouro que garantiria a passagem aos oitavos de final da Liga Europa. É o quase que continua a faltar à turma de Alvalade.

Antes desse quase, ainda se jogou futebol em intervalos. Alguns, porque a qualidade não abundou de parte a parte e as equipas não estiveram inspiradas na criação de oportunidades de golo claras. Só a desvantagem averbada no final do primeiro tempo obrigou os espanhóis a partirem atrás do resultado nos segundos 45 minutos, se bem que sem grande criatividade. Com ajuda (involuntária) de Jefferson.

O nome do defesa esquerdo do Sporting fica intrinsecamente ligado à segunda mão pela ordem de expulsão que recebeu de Pavel Královec. O árbitro checo considerou faltosa a ação do atleta aos 50 minutos e deu-lhe um segundo amarelo muito contestado e que, a sermos honestos, parece exagerado, para não dizer incorreto. E que terá sido o momento decisivo do jogo, ao obrigar os leões a jogarem praticamente toda a segunda parte com menos um jogador e esvaziar um pouco o balão de ânimo conseguido com o golo de Bruno Fernandes.

Sem surpresas, o médio manteve-se no onze de Sporting em que Keizer só promoveu duas alterações face à equipa que, numa das melhores exibições da época, levou de vencida o Benfica na última jornada do campeonato. Salin e Jefferson (por castigo de Acuña) foram as mexidas do técnico holandês, que manteve o surpreendente novo figurino tático para a viagem a Espanha, com o 3-4-2-1 a fazer a sua estreia europeia.

Obrigados a ganhar para fazer face à desvantagem trazida da primeira mão, o Sporting não deu continuidade aos bons indicadores da última partida e começou na expectativa, a convidar os anfitriões a atacarem. Sò que estes também não se mostravam muito interessados e nunca obrigaram o guardião leonino a defesas de grande dificuldade. Apenas a algumas estiradas seguras como aconteceu aos 9 e aos 42 minutos. Pelo meio, um golo anulado ao submarino amarelo, por posição irregular de Moreno aos 26 minutos.

Cazorla faz a diferença

Só que quando ambas as equipas já pareciam estar à espera do apito do árbitro para regressar aos balneários, eis que surge o génio do costume. Foi Funes Mori (o irmão gémeo daquele que passu pelo Benfica, sem grande sucesso) que perdeu a bola a que Bruno Fernandes foi o mais rápido a reagir. A partir daí foi "só" correr quase todo o meio campo adversário e finalizar com classe perante a saída de Andrés Fernandez (ex-FC Porto, também sem grande história). 1-0 aos 45+1 e moral em alta para asegunda parte.

E o Sporting entrou a dar sinais de quem respirava outra confiança, com trocas de bola mais afirmativas e outra disponibilidade para atacar. Que só durou cinco minutos, quando o árbitro decidiu ser protagonista. A partir daí, os leões preparam-se para o assalto espanhol e tentaram explorar o contra ataque, que poderia mesmo ter saído em algumas ocasiões, se não fossem as más decisões na transição ofensiva.

Os espanhóis foram intensificando o cerco, apesar dos verde e brancos irem aguentado as investidas aversárias com alguma segurança. Que foi diminuindo com o passar dos minutose, sobretudo após a entrada de Cazorla. O médio de cristal deu outra qualidade ao jogo e aos 65 e 76 minutos, o golo rondou as redes leoninas e acabou mesmo por aparecer à passagem do minuto 80. Jogada pela esquerda conduzida por Cazorla que meteu em Toko-Ekambipara este cruzar para Fornals que, sozinho, rematou para o fundo da baliza. Salin ainda tocou na bola mas foi impotente para travar o chuto.

Em vantagem numérica e na eliminatória, o Villarreal procurou fechar a partida até porque bastava um golo dos leões para lhes dar a passagem. Salin ainda manteve o Sporting vivo aos 86 minutos e depois só faltou mesmo o quase de Bas Dost para a história ser outra. Passe milimétrico do médio leonino a apanhar a desmarcação do holandês que, ao segundo poste, quando alguns joelhos já estavam a fletir na antecipação do salto, tocou mal na bola e falhou a baliza. Foi o quase que faltou e que vetou a equipa de Alvalade à eliminação. Apesar dos esforços do mesmo de sempre, hoje sem a sociedade.