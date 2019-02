A gestão “amadora” do Sporting: “O dinheiro da bilheteira era levado pelo senhor Orlando em mochilas, de carro”

O amadorismo no clube

"O primeiro pilar importanto são os recursos humanos. O que encontrámos: pessoas muito comprometidas com o clube mas o investimento que é feito nessas pessoas... Perderam benefícios, seguro de saúde, não havia avaliações nem remunerações de acordo com o desempenho.

Não tínhamos diretor de marketing nem diretor de IT [informática], o digital só tinha uma pessoa. Estamos muito aquém dos nossos rivais e dos clubes internacionais. A cobertura do estádio não teve qualquer manutenção durante 13 meses. Temos uma zona corporate desatualizada e aquém do que os clientes têm noutros estádios.

Os sistemas e o hardware todos desatualizados, se queremos mudar uma peça temos de ir à sucata. Não há um sistema de stock, é tudo feito manualmente em Excel. Não há ferramentas para as pessoas potenciarem o seu talento.

Vendemos apenas 400 bilhetes na app do Sporting no ano passado. Em termos de user experience, há um grande amadorismo. O dinheiro da bilheteira era levado pelo senhor Orlando em mochilas para o carro, nem havia uma empresa de transporte de valores, que custa apenas 600 euros por mês.

O futuro

Queremos transformar completamente a experência do que é ser sócio do Sporting. Iremos alargar a gama de merchandising, estamos a mudar o posicionamento do Sporting. Já implementámos um sistema para os núcleos conseguirem gerir a bilheteira. O que posso dizer é que o potencial é enorme. Temos uma visão clara. quanto aqui chegamos as receitas do Sporting estavam 10% abaixo do ano anterior.

Com as mesmas pessoas e com os mesmos sistemas, mas com uma gestão diferente, tivemos a maior campanha de Natal de sempre, a maior venda de gamaboxes da 2ª volta de sempre. No próximo ano será o primeiro ano em que as cinco principais modalidades terão patrocínio na camisola.

Se conseguimos fazer isto em seis meses imaginem o que conseguiremos fazer a longo prazo, com tempo e mais recursos. Dentro de um ou dois anos o Sporting será completamente diferente do que é hoje."