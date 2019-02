“A gestão que foi feita em 2018 no Sporting foi completamente irresponsável. É o que se chama, no poker, de 'all in'”

Dívidas

"Sobretudo nesta área financeira, o autoflagelo não é positivo para o clube. Temos de trabalhar intensamente para resolver os problemas de ordem financeira.

Vou fazer o balanço do que encontrámos, do ponto de vista financeiro. Quando tomámos posse, encontrámos o clube numa situação de tesouraria muitíssimo difícil, sobretudo pela necessidade premente de fazer o revolving da emissão do empréstimo obrigacionista que tinha sido em maio e foi estendido para novembro. Tivemos apenas um par de meses para fazer essa emissão.

Herdámos uma dívida a fornecedores de mais de €40 milhões, até junho de 2019. A maior parte é com clubes e agentes, para não dizer mesmo a totalidade. Herdámos o pagamento de metade do plantel profissional do Sporting. Ou seja, tivemos de pagar este ano metade do plantel do Sporting.

A gestão que foi feita em 2018 foi completamente irresponsável. Para se ter noção da dimensão, em janeiro de 2018 estava-se a antecipar receita futura para comprar um jogador para meses depois não ter dinheiro para pagar salários. Isto antes dos acontecimentos de Alchochete. Para se perceber a dimensão da irresponsabilidade da gestão em 2018, havia dívidas dos pagamentos de Misic, Ristovski, Acuña, Battaglia, Piccini, Lumor, só para enumerar alguns."

O 'all in' e o futuro

É uma heranca difícil. É o que se chama, no poker, de all in [apostar tudo numa jogada]. Era a ver se ganhavam o campeonato mas não aconteceu. O Sporting não é um jogo de poker. É um clube que vai ser eterno e vamos fazer por isso.

Temos um plano financeiro feito, que vai permitir ao Sporting ser sustentável a longo prazo. As condições sao difíceis. Estivemos a resolver tudo para não ter problemas com o fair play financeiro. Queremos deixar claro que o trabalho está a ser feito. Os sócios podem confiar em nós.

Vou já antecipar uma possível pergunta: porque houve contratações na janela de transferências de janeiro, se há essas dificuldades de tesouraria? Os planos de pagamento são feitos de forma interessante para o Sporting e tivemos uma redução significativa da massa salarial dos jogadores do futebol profisisional. O que poupámos permite-nos cobrir os salários dos jogadores novos assim como as transferências deles. Foi um tema salvaguardado e permitiu-nos já preparar o próximo ano. É a nossa estratégia para o futuro: jogadores mais novos, não descurando também a experiência, mas sobretudo a criação de valor. Acreditamos que as mexidas no plantel permitem isso, não so a nivel desportivo como financeiro."