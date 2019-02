Eis o estado da nação sportinguista, segundo Varandas: pagamentos ao sogro de Bruno de Carvalho, contratações duvidosas e aviso às claques

No auditório Artur Agostinho, Frederico Varandas, ladeado pelos vice-presidentes Francisco Salgado Zenha, João Sampaio e Miguel Cal, fez o balanço dos primeiros seis meses à frente do Sporting, separando a sua intervenção em diversos temas: a auditoria forense que está a ser realizada às contas do clube (e que ainda não está finalizada); a situação financeira; a estratégia do futebol profissional; a estratégia do futebol de formação; e a marca Sporting.

"Vamos falar do que estamos a fazer e, sobretudo, do futuro", começou por dizer Frederico Varandas. Eis as intervenções do presidente do Sporting, em discurso direto.

A auditoria

"Em 2018, o clube contratou, através da sociedade de advogados MGRA, o sogro de Bruno de Carvalho, por €1.7 milhões. O Sporting gastou mais nessa conta do que em todas as outras em 16 anos. Segundo as faturas, foram €1,7milhões por "assuntos da presidência", "preparação de reuniões", "correspondência com o presidente", "aconselhamenteo ao presidente".

Foi efetuado um pagamento a uma empresa que o departamento de merchadising não conhece e a empresa fechou após o pagamento.

Em Cabo Verde, o Sporting assegurou o direito de preferência de sete jogadores, mediante um pagamento de €330 mil, sem existir qualquer relatório do clube sobre isso."

As claques

"As claques recebem 875 bilhetes grátis e compram 1000 ao preco mais barato, recebem 50% da quotização dos sócios inscritos nas claques e no clube. Há uma dívida das claques ao clube, de €746 mil, quase na totalidade referente à Juve Leo.

Queria pronunciar-me sobre este assunto porque tenho uma opinião sobre isto: é legítimo as claques criticarem a equipa? Claro que é. Mas também é legítimo eu criticar a exibição das claques. Não gostei da atitude das claques nos últimos dois jogos em casa. Querem um grupo com mais internacionais portugueses, com maior talento da formação? Nós também. Mas sabem qual a principal razão para hoje não termos um grupo assim? 14 maio 2018, o dia do maior rombo financeiro e desportivo da história do Sporting.

E, hoje, quando o clube se esta a reerguer, voltamos a receber ameacas intimidatórias antes de um jogo importantíssimo em casa. Vejo exigências, vejo elementos de claques a protestarem com sócios anónimos que simplesmente estão a apoiar a sua equipa em Alvalade.

Nos ano 90 fiz parte da Juve Leo. Havia excessos? Havia. Mas havia sobretudo um amor puro pelo clube. Joje não reconheco esse espírito, hoje vejo um negócio.

Meus senhores, enquanto aqui estiver, o Sporting nunca mais será refém de quem quer que seja, de nenhuma claque, de ninguém. Não haverá ninguém acima de um sócio anónimo que paga as suas quotas e os seus bilhetes."

Os sócios pagantes

"Não iremos enganar os sócios, a nossa política é transparência. Nenhum sócio gosta de ser iludido. 39 mil não pagam quotas há mais de 5 anos e 51 mil não pagam há mais de 3 anos. Queremos crescer mas crescer com a verdade. Queremos crescer 50% nos sócios pagantes."

Os reforços duvidosos

"O Sporting desde 2013 comprou 108 jogadores. Quanto jogaram mais de 1000 minutos na equipa A? Para a equipa B foram contratados 34 jogadores: nenhum deles chegou à equipa A e equipa B desceu de divisão".

O diagnóstico desportivo do futebol profissional

"Vou relembrar o passado recente: nas últimas duas épocas tivemos os dois maiores orçamentos da história do clube. Venceu-se uma Taça da Liga. Nos últimos cinco anos ficámos três vezes em 3º lugar. Em junho de 2018, o clube viu-se confrontado com a perda de cinco titulares e da principal promessa da sua formação. A comissão de gestão conseguiu recuperardois jogadores que tinham rescindido. Na administração de Bruno de Carvalho, as saídas foram reparadas com Viviano e Bruno Gaspar. A comissão de gestão contratou Diaby e Gudelj. A 9 de setembro entrámos nós. Herdámos um plantel desequilibrado, com jogadores sem minutos mas com uma massa salarial muito elevada.

Não é isto que idealizamos. Queremos ter um plantel equilibrado, em que haja grandes figuras mas com outros para equilibrá-lo. Temos de trabalhar com competência, trabalhando na formação e na seleção de jogadores. Este mercado de janeiro diz muito sobre a forma como trabalhamos. Entraram cinco jogadores, saíram oito jogadores e o Sporting reduziu a folha salarial em €10 milhões de euros ao ano. E a qualidade do plantel aumentou porque todos os que entraram têm capacidade para jogar. E todos os que entraram já jogaram mais do que os sete jogadores que saíram do clube.

Deixaram de existir jogadores pré anunciados em capas de jornais que depois acabavam noutros clubes. Nenhum deste senhores que aqui estão alguma vez receberá uma comissão do que quer que seja. Não haverá contratações investigadas no Ministério Público. Temos de comprar pouco e bem. E temos de ter uma base de formação. A nossa formação era a melhor. Se queremos voltar a jogar com a formação, os miúdos têm de voltar a ser os melhores."

O diagnóstico desportivo do futebol de formação

"A política da formação oestava completamente desajustada. Vou exemplificar: em cinco anos 38 jogadores foram contratados diretamente para a equipa B. Os miúdos não subiam para aquele espaço. Além do desvio do orçamento da formação para a contratação de jogadores. Temos um gap entre sub-18 e sub-23 nos jogadores que são internacionais, não é coincidência. Desses 38 jogadores contratados para a equipa B, nenhum chegou à equipa A e equipa B desceu de divisão e decidiu-se acabar com a equipa B.

Hoje em dia pirâmide está invertida na formação, temos mais miúdos na Academia do que no Pólo Universitário. Na Academia há miúdos que não jogam, plantéis demasiado grandes. A abandono na Academia foi nos meios humanos e nas infraestruturas.

A equipa A e sub-23 treina num relvado com 16 anos. Custa 200 mil euros renovar um relvado. É ali onde oiço todos os dias o meu treinador a queixar-se do relvado.

Os juniores e o futebol feminino profissional treinavam num campo sintético com buracos. Literalmente com buracos. A Academia tem os mesmos quartos, com as mesmas mobílias e colchões há 16 anos. O ginásio da formação está igual. As máquinas rasgadas, tudo igual desde 2002, desde a inauguração.

O Sporting vendeu João Mário e Slimani e encaixou €70 milhões. Tinham esse dinheiro e deixaram a Academia assim. Nós mesmo com a situaçã financeira que temos estamos a expandir a Academia e a tentar mudar coisas. Temos uma direção técnica única da formação, na Academia e Pólo, com uniformização de procedimentos; unidade de performance fisica comandada por Francisco Tavares, todos os jogadores são monitorizados, fazia-se na equipa A e agora nos sub-23 e 19, nunca se tinha feito isto; gabinete de liderança, liderado por Tomaz Morais; há um novo sintético; e o futebol feminino profissional e os juniores já treinam num relvado.

Vamos construir mais 4 ou 5 campos, já iniciámos o processo de licenciamento dos campos. Nem Roma nem a Academia se constrói num dia. São medidas que vão ter efeito a médio e longo prazo. Não se compra na formação. Estragar é rápido, voltar a fazer demora muito tempo.

Vamos apostar forte e a sério. Eu tenho um sonho que é: em 2022 a Academia faz 20 anos e em 2022 não haverá nenhuma academia melhor que a do Sporting."

O futuro

"Concluindo, nós temos um rumo. Temos implementado sérias reformas no futebol profissional, na formação, nas modalidades, em toda a máquina empresarial. Não se vence à custa do grito, não se vence com histerismos, não se vence com demagogia e pouplismo, com venda de ilusões. As ilusões desiludem sempre quando a realidade bate a porta. Também não se vence a bater com a mão no símbolo quando se trabalha mal durante a semana.

Para trabalhar bem é preciso uma condição imprescindível: estabilidade. Vamos chegar a conclusão que sem estabilidade ninguém vence, ninguém luta pelo que quer que seja. Vejam quantos anos de estabilidade têm os nossos rivais e quantos anos demoraram a vencer. Estamos muitos seguros do rumo que estamos a tomar. Sabemos o que é preciso para fazer do Sporting um crónico candiadato a ser campeão.

Não foi por ter vencido a Taça da Liga que alterámos alguma coisa da nossa estratégia. E também é verdade que não alterámos nada no primeiro desaire. E isto é um ponto muito importante para todos os funcionários, sócios e adeptos: quando se tem um rumo bem definido, não se treme, não se recua na primeira derrota. Se mudamods de rumo à primeira dificuldade, então nunca vamos chegar a lado nenhum. Se continuarmos a mudar tudo, a mudar as pessoas, com histeria, com pânico, este clube nunca mais sai desta espiral, deste ciclo vicioso de quase duas décadas que vai consumindo o nosso clube. A nossa missão é entregar aos sportinguistas um clube muito melhor do que o que recebemos. Todos temos de estar cientes da nossa missão enquanto sócios deste clube. O futuro é Sporting."

Bruno de Carvalho

"Um mentiroso compulsivo será sempre um mentiroso compulsivo. O lugar dele é em casa e longe do Sporting. Essa acusação é mais do mesmo, é ridículo. Eu sou sócio do Sporting desde que nasci. Fui atleta do Sporting até aos 9 anos. Aos 9 anos os meus pais deixaram de pagar quotas, aos 10 o meu avô voltou a fazer-me sócio. Em 2016 aproveitei a campanha para pagar o ano de quotas para ter 38 anos de sócio."

Continuidade de Keizer

"Nos cenários desportivos não vivo de ‘ses’, nós acreditamos muito no trabalho que está a ser feito e acreditamos no nosso treinador"