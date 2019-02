Bruno Fernandes: “A única coisa positiva que vi no guarda-redes do Marítimo foi a perda de tempo”

Charles, Coates e Keizer

“O único ponto positivo que vi no guarda-redes do Marítimo foi a perda de tempo. Deitou-se muitas vezes no chão, perdas de tempo contínuas. Não consigo entender o segundo amarelo do Coates, mas o futebol português tem de mudar rapidamente. Temos de jogar sempre para ganhar, porque estamos no Sporting, não tem a ver com jogar fora ou não. O nosso treinador é muito calmo e não percebo como é que se consegue expulsar o nosso treinador.”