E se tudo acabar onde tudo começou?

O Marítimo - Sporting tinha um ponto de partida óbvio: o regresso ao lugar maldito onde o estado das coisas como as conhecemos começou. Se bem se lembram, foi assim: em dia de aparições religiosas, a 13 de maio de 2018, o Sporting perdeu no Funchal por 2-1 e o clube de Lisboa viu-se engolido por um vórtice de acontecimentos escabrosos, criminosos, políticos e desportivos que lhe sugaram a vitalidade. Ficou assim como que uma massa inerte de músculos que só algumas vitórias consecutivas com Marcel Keizer, o triunfo limite na Taça da Liga e uma mudança tática (o tal 3x4x2x1) animaram. Porque, no fundo, é sempre àquele estado anestesiado que o Sporting volta de tempos a tempos, e o tempo que durou a primeira-parte deste Marítimo - Sporting foi um deles.

Talvez, digo eu, porque o treindor decidiu também ele evocar depressões recentes, ao trocar o seu novíssimo 3x4x2x1 pelo 4x3x3, com Acuña a médio esquerdo e Diaby a médio direito, Bas Dost no centro, Bruno Fernandes-Gudelj-Wendel no meio-campo. Visto daqui, não resultou, e tudo o que me recordo de ver é aquela finta de futsal à Bruno Fernandes seguida de um remate à Bruno Fernandes que Charles defendeu perante o ar frustrado que só Bruno Fernandes sabe fazer. Foi logo no início e é claro que esta repetição é propositada: o médio goleador é praticamente meia equipa do Sporting.

Por isso, logo que o Marítimo conseguiu controlar os movimentos de Bruno Fernandes, o andamento leonino afrouxou, arrastando o jogo para uma monotonia que só dois cruzamentos sacudiram: o de Acuña, que levou a um fallhanço de Bas Dost e o de Ristkovski, que com espaço para tudo e um colega no meio, chutou bem para cima; Ah, também houve a ocasional subida beckenbaueriana de Coates, mas sem a parte do Beckenbauer.

Quanto aos insulares, que se dispuseram mais para não perder do que para ganhar, regista-se o remate frouxo de Getterson, mas para Petit e para os seus, podia ser pior. Para o Sporting, pior era impossível.

Daí que Keizer tenha feito o que raramente se vê: uma dupla substituição ao intervalo, fazendo entrar Raphinha e Doumbia para os lugares dos amarelados Borja e Gudelj. E a equipa realmente transformou-se para melhor e Diaby desperdiçou um golinho feito a passe de Bas Dost no arranque. O jogo acelerou e ganhou músculo, com Doumbia, e ginga irreverência e a velocidade com Raphinha, futebolista leve e ágil, que numa dessas correrias em drible encontrou Ristovski que não encontrou Dost. Os primeiros 45 minutos podiam ficar definitivamente lá atrás; a partir de agora, o jogo iria partir-se, descontrolar-se, e é na anarquia que nascem os melhores jogos. Faz parte da imprevisibilidade.

Exemplo paradigmático: um sem-número de ressaltos no centro da área insular e o tiro de Coates que Grolli susteve a que se seguiu, instantes depois, o sprint de Edgar Costa pelo lado de Ristovski que o elástico Renan defendeu.

Estava dado o tiro de partida para uma sucessão frenética de espaços criados, bolas não chutadas a preceito, cabeceamentos estranhíssimos de Bas Dost, um belo tiro de cabeça de Raphinha que Charles defendeu felinamente. Aconteceu tudo sensivelmente em dez, doze, catorze minutos, ocasiões e segundos em número suficiente para o Sporting fazer o golo merecido - que não fez.

Depois, como é inevitável, o corpo e a cabeça começam a ceder à ansiedade e ao cansaço, e as melhores decisões transformaram-se em cartas de intenções vazias de conteúdo. Já depois da hora, Coates empurrou Charles, viu estupidamente o segundo amarelo, foi expulso e o jogo inflamou com escaramuças desnecessárias que incluíram o civilizado Keizer, já com o processo de aclimatação a Portugal concluído.

O holandês acabou expulso e pouco depois acabou o jogo: o Sporting ficou a 11 pontos do Sporting e não conseguiu colar-se ao Braga no terceiro lugar. E isto aconteceu contra uma equipa que não marca em casa vai para dois meses. É provável que tudo acabe no lugar onde tudo começou.