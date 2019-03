Mathieu está de volta aos convocados

O Sporting divulgou a lista de convocados para o jogo de domingo, com o Portimonense, em Alvalade, e o destaque vai por inteiro para o regresso do central Mathieu ao lote de disponíveis para Marcel Keizer. O defesa francês não joga desde a meia-final da Taça da Liga (23 de janeiro), contra o Braga, na qual foi forçado a sair por lesão ao minuto 46’.

O regresso de Mathieu poderá significar uma alteração significativa na nova forma de jogar deste Sporting, que tem alinhado preferencialmente com três defesas, a saber, Ilori, Coates e Borja, fazendo subir Risktovski e Acuña, à direita e à esquerda, respetivamente. Com Mathieu no onze, resta saber que central deixará de ser titular ou até se Borja pode ocupar o lado esquerdo do meio-campo, ou se Acuña vai para o banco.

São dúvidas que serão dissipadas no encontro de domingo.

Aqui estão os convocados do Sporting: Guarda-redes: Renan e Salin; defesas: Ilori, André Pinto, Ristovski, Mathieu e Borja; médios: Bruno Fernandes, Acuña, Francisco Geraldes, Wendel, Gudelj e Doumbia; avançados: Raphinha, Diaby, Bas Dost, Luiz Phellype e Jovane Cabral.