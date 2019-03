Juiz adia arranque da instrução do caso de Alcochete

A fase de instrução do caso da invasão de Alcochete foi adiada. A informação foi avançada por uma fonte do processo e confirmada ao Expresso pelo Tribunal de Instrução Criminal do Barreiro.

O início desta fase - uma espécie de pré-julgamento em que são ouvidas as versões das defesas para contestar a tese do Ministério Público - estava marcado para a manhã da próxima quarta-feira, dia 6. Iam ser ouvidos dois arguidos do processo. Já a audição a Bruno de Carvalho estava marcada para dia 13.

Fonte do Tribunal de Instrução Criminal do Barreiro não avança no entanto com uma nova data para dar início à instrução.

De acordo com uma fonte do processo, o adiamento deve-se ao incidente de recusa ao juiz de instrução feito por Miguel Matias, um dos advogados do processo.

Nesse documento, a que o Expresso teve acesso, Miguel Matias argumenta que o seu constituinte não teve qualquer recurso admitido pelo JIC Carlos Delca, sendo "impedido de exercer a sua defesa". Acrescenta que existe um comportamento "reiterado, paulatino e silencioso de cercear os mais elementares direitos da defesa do arguido" por parte daquele magistrado.

[em atualização]