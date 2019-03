Bruno Fernandes: "O objetivo do Sporting não pode passar por ganhar 1-0"

Problemas em marcar

“Estivemos bem, mas continuamos a pecar na finalização. Podemos fazer muitos mais golos. Encontrámos uma equipa muito organizada defensivamente, com jogadores de qualidade e com velocidade no ataque, que nos podiam causar dificuldades. Ainda assim acho que estivemos sempre bem e compactos. Podíamos ter pressionado mais alto, mas o importante era sair daqui com os 3 pontos”

Sporting tem de estar mais forte

“O Santa Clara tem o seu mérito, mas isso deve-se também ao facto de termos baixado no terreno. Não pressionámos e demos a opção de jogar ao Santa Clara. Mas não causaram perigo, porque estávamos bem posicionados defensivamente. Mas claro que o objetivo do Sporting não pode passar por ganhar 1-0, independentemente do adversário. Sem desrespeitar o Santa Clara, o Sporting tem de fazer mais golos, em casa temos de mostrar mais força”