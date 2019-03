Médico, ginasta, voleibolista e mesatenista: morreu João Salvador Marques, sócio número 1 do Sporting

O sócio número um do Sporting, João Salvador Marques, morreu aos 98 anos, anunciou o hoje o clube lisboeta em nota de condolências publicada no site oficial.

"O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de João Salvador Marques, sócio número um do clube de Alvalade", informou o clube 'leonino', do qual João Salvador Marques se tornou associado no ano seguinte ao nascimento, em 1920.

Médico de profissão, João Salvador Marques praticou ginástica, voleibol e ténis de mesa no Sporting, tendo ainda exercido vários cargos dirigentes no clube, na Direção, Mesa da Assembleia Geral, Conselho Fiscal e Conselho Leonino, tendo presidido o Conselho Médico Leonino e o grupo 'Os Cinquentenários'.