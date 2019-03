Marcel Keizer: Bruno Fernandes treinou com a equipa, se vai jogar ou não, “não vos digo”

Que tipo de Chaves?

“Antes de mais, eles vão lutar pela hipótese de ficarem cá em cima, na Liga. E isso dá-lhes muita energia e torna as coisas mais difíceis para nós. Temos de continuar com o nosso tipo de jogo, sabendo que eles estão a lutar para não descer. Sabemos que, jogando pelo Sporting, temos de ganhar.”

Poupar Bruno?

“É verdade que temos um jogo com o Benfica para a semana [segunda-mão da meia-final da Taça de Portugal], mas só pensamos neste jogo com o Chaves. O Bruno [Fernandes] treinou com o grupo, isso posso-vos dizer, mas com algumas limitações. Não vos digo agora se ele será titular contra o Chaves, porque nunca vos dei o onze. Ele já treinou com o grupo durante alguns momentos”.

E o título?

“Os jogadores sabem que temos de ganhar e é para esse resultado que vamos jogar. Sabemos que o Chaves joga por pontos importantes e por isso é que vai ser um jogo interessante. Apenas digo que temos de lutar com tudo o que temos, com toda a energia que temos, dar tudo em cada jogo. Se ainda não acabou, temos de continuar”.

Para quando Joelson e Gonzalo Plata

“O Joelson... é difícil. Ele é muito jovem e não podemos jogar na liga com ele agora. Quanto ao [equatariano] Gonzalo Plata, acabou de chegar a Portugal. Tem de se habituar, de perceber o nosso sistema”

Bas Dost

“Ele tem de estar em forma para poder jogar. Não há problema algum com ele e os golos vão começar a surgir”.