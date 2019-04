Keizer esconde o jogo: “Quer que diga o plano tático para amanhã, é? Tudo é possível” (mas não vai haver Bas Dost)

Momento positivo da equipa, com quatro vitórias consecutivas

"Estamos bem, os jogadores sabem que queremos jogar bem e estar bem. É bom ter várias vitórias, dá confiança e estamos todos com confiança para amanhã."

É o jogo mais importante da época para o Sporting, como disse José Mourinho?

"Não sei o que disse Mourinho, mas é um jogo importante. Temos jogos importantes na Taça e na Liga também. É um bom jogo para todos, para jogadores e para adeptos. Estamos ansiosos por jogar este jogo."

Lesão de Bas Dost

"Não estará disponível. Fizemos de tudo mas não foi possível recuperá-lo a tempo."

Suspensão de Ristovski será anulada?

"Está na nossa equipa, está convocado, e estou confiante de que posssa jogar, mas não posso dizer se sim ou não. Vamos esperar para ver."

É necessário um "jogo épico", como Abel Ferreira disse que necessitava para derrotar o FC Porto na outra meia-final?

"São situações diferentes mas será um jogo muito difícil e muito bom para toda a gente, e o Sporting quer obviamente vencer."

Com menos jogos, há mais tempo para treinar

"Sim, temos visto progressão na equipa, temos tido mais descanso, quer dizer, alguns estiveram nas seleções, mas temos tido alguns treinos. Ainda podemos melhorar mais, mas temos vindo a evoluir. Ter semanas em que só temos um jogo por semana é diferente."

Sistema com três defesas

"Tudo é possível. Já jogámos assim, às com quatro jogadores atrás a construir, às vezes com três. Podemos jogar de ambas as formas. Quer que diga o plano tático para amanhã, é? [risos] Claro que sabemos que temos de ganhar. vVamos jogar como temos jogado normalmente, há coisas que poderão ser iguais e coisas que poderão mudar."

Luiz Phellype estreou-se a marcar pelo Sporting no último jogo

"Esteve bem, marcou dois golos, é ótimo para um avançado. Está a evoluir na questão de segurar a bola e controlá-la para atacarmos de maneiras diferentes".

Quer chegar ao Jamor?

"Claro que queremos estar na final e acabar a época bem, na Taça e na Liga, claro. Os jogadores adoram jogar estes jogos especiais."

Quem é favorito?

"Acho que é 50/50. Estamos em desvantagem, porque perdemos 2-1 na 1ª mão, mas agora jogamos em casa, com os nossos adeptos, portanto acho que há 50% de hipóteses para ambos".

Que Benfica espera?

"Acho que será o mesmo Benfica dos últimos jogos, com a sua identidade habitual."