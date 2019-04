Bruno Fernandes: "Somos justos vencedores. Provámos que somos uma grande equipa e que não ficamos atrás de ninguém"

A vitória

"Acho que foi mais o que merecido. Fizemos de tudo para sair com a vitória. Fomos a equipa mais perigosa e somos justos vencedores. Pelo que temos vindo a fazer e a melhorar, por tudo o que tem sido dito sobre nós, provámos que somos uma grande equipa e que não ficamos atrás de ninguém. No outro jogo o Benfica foi melhor e hoje fomos nós. Analisámos o primeiro jogo e agora deu certo."

O golo de Bruno Fernandes

"São jogadas de instinto. Acontece no momento. A bola ficou bem, fui feliz no remate e fiz golo. Estamos no Jamor em dois anos, é a minha quarta final pelo Sporting e esperamos sair do Jamor com a vitória desta vez."

Voltar ao Jamor depois do que aconteceu na época passada

"Significa recompensa para nós. Sem tirar mérito ao Aves, que foi um justo vencedor, se tivéssemos tido uma semana de trabalho normal naquela altura, teríamos dado outra resposta. Agora estamos lá de novo para tentar a vitória".