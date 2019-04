Decisão final: Ristovski não joga hoje no dérbi

Agora sim, a decisão é mesmo final: Ristovski não vai poder ser utilizado no dérbi de hoje. Depois do Sporting apresentar recurso, terça-feira, da decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, aquele organismo decidiu manter, já esta quarta-feira, a suspensão de um jogo ao internacional macedónio, adianta o "Record".

Recorde-se que Ristovski foi expulso frente ao Chaves, na última jornada da Liga, pelo árbitro Manuel Mota. O Sporting anunciou imediatamente a intenção de apresentar um requerimento tendo em vista a despenalização de Ristovski, uma vez que considerou a expulsão inadequada.

Mas, consultada a equipa de arbitragem, por parte do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, aquele organismo decidiu manter a suspensão de um jogo ao internacional macedónio - algo que voltou a repetir após o recurso interposto terça-feira pelo Sporting.

Na ausência de Ristovski - com quem Marcel Keizer até tinha dito esta terça-feira que contava - deverá ser Bruno Gaspar a ocupar o lugar de lateral direito da equipa de Alvalade.

O Sporting-Benfica disputa-se hoje, às 20h45 (RTP1), e decidirá qual dos dois rivais avançará para a final da Taça de Portugal. Recorde-se que, na 1ª mão, na Luz, o Benfica venceu por 2-1.