Marcel Keizer: "Só houve uma equipa em campo a querer ganhar e fomos nós"

A vitória

"Hoje mostrámos caráter e só posso elogiar os jogadores, porque foram ótimos, do primeiro ao último minuto. Tivemos muito compromisso, como nos jogos em Braga [na final four da Taça da Liga]. Só houve uma equipa em campo a querer ganhar hoje e fomos nós. Parabéns aos jogadores.

Esta foi uma exibição muito boa, contra uma equipa muito boa. Não podemos jogar muito bem todas as semanas mas tentamos sempre fazê-lo. Em todos os jogos damos muito e hoje isso viu-se bem."

A importância de Bruno Fernandes

"O Bruno marcou e foi muito importante para nós mas acho que hoje o mais importante foi a equipa. O Bruno está muito bem na equipa, como é obvio, luta muito e a equipa também."

Final no Jamor será emotiva, depois do que aconteceu na época passada

"As emoções estarão lá, como é óbvio. Hoje também estiveram. Só pensámos na vitória hoje e agora vamos fazer o mesmo. Queremos que a equipa seja melhor, queremos continuar assim. É isto que tentamos fazer todas as semanas. Quanto jogamos três vezes por semana é mais difícil mas tentamos sempre e vamos tentar novamente já no domingo."