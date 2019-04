Keizer faz o diagnóstico: "Cansados mas preparados para vencer"

O treinador Marcel Keizer reconheceu hoje que eliminar o Benfica nas meias-finais da Taça de Portugal de futebol exigiu muito dos seus jogadores, contudo garante um Sporting preparado vencer o Rio Ave, na 28.ª jornada da I Liga.

"Os jogadores deram tudo no encontro contra o Benfica, estão cansados, mas amanhã [domingo] vamos estar preparados para vencer", disse o treinador 'leonino', em conferência de imprensa.

Ainda relativamente ao triunfo (1-0) frente aos 'encarnados', o treinador do Sporting acredita que apuramento para a final da prova 'rainha' "dê uma energia extra para os últimos jogos do campeonato".

Já o treinador do Rio Ave, Daniel Ramos, mostrou-se hoje convicto que a sua equipa pode "fazer um bom jogo e trazer pontos" no duelo deste domingo, frente ao Sporting, em Alvalade, da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O técnico dos vila-condense lembrou que o seu conjunto tem "vindo a conseguir melhores resultados fora do que em casa", sustentando, por isso, a expectativa de "fazer um bom jogo frente" aos 'leões'.

"Estamos convictos que podemos fazer um bom jogo e trazer pontos deste confronto com o Sporting, apesar da valia do adversário e do bom momento que atravessa", vincou Daniel Ramos.