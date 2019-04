Marcel Keizer

Feliz

"Estou muito feliz com o desempenho da equipa. Depois de um jogo difícil para a Taça de Portugal, tínhamos outro desafio, conseguimos um bom resultado e uma boa exibição. Nos últimos vinte minutos já estávamos completamente sem energia, mas os jogadores deram tudo o que tinham e acho que os adeptos percebem isso. Não foi um jogo fácil, o Rio Ave entrou bem na partida, mas a nossa qualidade fez a diferença".

Bas Dost

Sentimos falta de todos os jogadores, do Bas Dost também. Precisámos de todos, mas estou feliz pelo Luiz Phellype, marcou um grande golo".

Até final

Temos alguns jogos até ao fim, o próximo é no sábado e vamos dar o nosso melhor até ao final".

Daniel Ramos

Penalizados

Os golos não traduzem o que aconteceu no jogo. Entrámos bem e cometemos erros que acabam por nos penalizar bastante.

Golos improváveis

Acabámos por sofrer golos das formas mais improváveis: um canto a nosso favor, um penálti desnecessário, um lançamento de linha lateral...

Reduzir erros

O Rio Ave sem desistir não se escondeu, tentou jogar. Houve eficácia do adversário, não da nossa parte. Temos de reduzir ao máximo este número de erros nesta fase final do campeonato e ser uma equipa mais pragmática no futuro.