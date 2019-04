Bem, bom, boa, melhor

“Começámos com 10 e houve uma boa resposta por parte da equipa. Eles lutaram e jogaram bom futebol. Correu tudo bem. A organização foi boa, nós queremos ser sempre melhores, e estamos a caminhar para isso, e isso é bom para nós, e apesar de termos jogado com 10, jogámos bem. Estamos em forma, e frescos, jogamos um jogo por semana agora, portanto isso não é um problema. E quando há jogadores com problemas nós tiramo-los, e um novo jogador entra em campo e faz o seu trabalho. Continuamos a jogar o nosso jogo. No início começamos bem, e agora estamos “ok”. Tentamos estar melhor a cada semana, e a cada dia, e este resultado ajudou-nos de novo”.