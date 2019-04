O melhor do jogo, outra vez

“É gratificante, mas é o trabalho de todos nós, daquilo que temos vindo a fazer ao longo do ano, é mérito de todos, nada se conquista sozinho. Mesmo nos os prémios individuais é preciso ter uma equipa por trás que nos ajude e estou muito grato a esta equipa, também muito grato a estes adeptos, que estiveram sempre a apoiar desde o primeiro ao último minuto, mesmo com chuva. Uma palavra de agradecimento também a eles”.

Equilíbrio, com 10

“Conseguimos estar equilibrados, fomos fortes mentalmente, conseguimos manter o foco no jogo, que era o mais importante. O Aves é uma boa equipa, tem qualidade, sabemos que as equipas quando estão a lutar para não descer - são os últimos pontos disponíveis - entram no jogo com mais força, com mais vontade, porque está quase a acabar. Têm de fazer pontos de qualquer maneira. Mas estivemos muitos bem, fomos muito inteligentes a posicionar-nos, e é grande mérito também no mister daquilo que nos passou, principalmente após a expulsão, mas também ao intervalo.”

Passo a passo

“O melhor Sporting infelizmente viu-se a espaços. Agora, estamos num período longo de vitórias o que é positivo, mas não podemos confiar que as vitórias vão trazer vitórias, apesar de ser uma motivação. O importante é continuar a trabalhar, e manter o foco, porque daqui até ao fim temos de ganhar todos os jogos”.