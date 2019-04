Há novidades na convocatória do Sporting para a Madeira

Com Renan suspenso, há duas novidades na baliza do Sporting para o jogo perante o Nacional da Madeira. Salin, como era esperado, está na convocatória, juntamente com os jovens Maximiamo e Stojkovic.

De fora ficaram Wendel - de castigo por ter ido ver o Juventus-Ajax sem autorização - e Bas Dost - regressou esta semana aos treinos depois de uma lesão -, estando a integrar as escolhas de Marcel Keizer Jefferson, Miguel Luís e... Pedro Marques, avançado dos sub-23.

O Sporting vai à Madeira defrontar o Nacional esta sexta-feira, às 18h, em jogo da 30ª jornada da Liga. A equipa de Keizer está em 3º lugar, com 64 pontos, mais três do que o Braga e menos oito do que FC Porto e Benfica. O Nacional de Costinha está em 16º e antepenúltimo lugar, com 27 pontos.