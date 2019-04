Então, Facebook: Bruno de Carvalho e a “hora de entretenimento, manipulação e atrocidades” televisivas de Rogério Alves

Depois da entrevista a Rogério Alves que foi transmitida na Sporting TV, esta terça-feira, Bruno de Carvalho não demorou a responder a tudo aquilo que foi dito. O ex-presidente do Sporting entrou na sua conta do Facebook e escreveu um post para defender a sua imagem, e “desmentir por completo o que foi dito por Rogério Alves”.

Bruno de Carvalho chegou a dizer que a Família Sportinguista tinha sido brindada “com uma hora de entretenimento e manipulação” por parte do presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting. O conflito é certo que já vem de alguns meses. Tudo isto vem desde janeiro, quando o Conselho Fiscal e Disciplinar decidiu expulsar de sócio do Sporting, não só Bruno de Carvalho como também Alexandre Godinho. Depois de ter saído esta decisão por parte das entidades máximas do clube, os então sancionados, Bruno de Carvalho e Alexandre Godinho, apresentaram o recurso de expulsão de sócio do Sporting, para que fosse apreciado numa Assembleia Geral, ainda sem data marcada.

Bruno de Carvalho ouviu Rogério Alves - e claramente não gostou.

Pode ler o post completo aqui:

“No passado dia 23 de Abril em entrevista à Sporting TV, Rogério Alves brindou os Sportinguistas com uma hora de entretenimento e manipulação da Família Sportinguista. Podia, enquanto Sportinguista, comentar aqui várias das atrocidades pronunciadas nesse programa. Mas por enquanto vou apenas observando a fina arte de ludibriar e remeto-me apenas ao esclarecimento sobre o Recurso de Expulsão de Sócio que me envolve a mim e a Alexandre Godinho.

Venho por este meio dizer e comprovar, (através de documentos em anexo), a verdade aos Sportinguistas e desmentir por completo o que foi dito (por RA):

Relativamente ao nosso recurso contra as novas decisões disciplinares de expulsão, Rogério Alves disse que só sabe dos mesmos "porque foi tornado público" mas na verdade o mesmo foi-lhe dirigido, por via de carta registada e com aviso de receção (com confirmação da receção em menos de 24h), pelo que não o deve ignorar.

Rogério Alves coloca também a hipótese de não admissão de Recurso (!!) mas tal serve apenas para atirar "areia para os olhos" dos Sportinguistas, porque na verdade os Estatutos do Sporting Clube de Portugal apenas colocam um limite/requisito de prazo que é "de trinta dias úteis, contado da data da notificação da sanção que foi aplicada." (artigo 28º, nº 7 dos Estatutos SCP) e quanto ao Regulamento Disciplinar este é totalmente omisso nesta matéria. O respectivo recurso foi apresentado e recebido pelo Sporting dentro do tempo útil respeitando largamente o prazo que tínhamos para o fazer.

Neste contexto, o CFD só tem que verificar se o prazo foi respeitado, que foi, e remeter à MAG do SCP para que esta possa marcar e preparar a AG onde se discutirá este tema.

Qualquer pressuposto ou requisito adicional criado só o pode ser com manifesta má-fé e/ou agenda obscura cujas motivações não deveriam ter aqui lugar nem ser admissíveis.”