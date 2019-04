O regresso do homem do bigode

Wendel é a novidade no onze do Sporting para o encontro em casa com o V. Guimarães, depois do castigo por ter viajado sem autorização do clube, que o deixou fora do encontro com o Nacional. Regressam ainda Renan à baliza e Raphinha às alas. Borja, recuperado, começa o jogo no banco.

Titular continua a ser Doumbia, face à ausência de Gudelj.

O Sporting vai então jogar com: Renan; Ristovski, Coates, Mathieu, Acuña; Doumbia, Wendel, Bruno Fernandes; Diaby, Raphinha e Luiz Phellype.

Acompanhe o Sporting - V. Guimarães aqui, na Tribuna, a partir das 18h.