Jérémy Mathieu renova com o Sporting

O central francês Jérémy Mathieu, que terminava contrato no final da presente temporada, renovou contrato com o Sporting por um ano, ficando, assim, no plantel 'leonino' em 2019/2020.

"A Sporting Clube de Portugal -- Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o jogador Jérémy Mathieu para a renovação de contrato para a época desportiva 2019/2020", anunciou o clube de Alvalade em comunicado colocado no seu sítio oficial.

O jogador francês, de 35 anos, chegou ao Sporting na época 2017/18, proveniente dos espanhóis do FC Barcelona, e tem sido habitual titular na formação 'verde e branca'.

Mathieu disputou 29 jogos na I Liga 2017/18 (dois golos) e 24 em 2018/19 (três), todos como titular.



Com Lusa