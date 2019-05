Wendel detido por conduzir sem carta

Marcus Wendel foi detido esta tarde por conduzir sem carta, avança a TVI. O médio brasileiro do Sporting foi apanhado numa operação de rotina e estará no posto da GNR de Alcochete.

Ainda segundo a TVI, Wendel foi constituído arguido e ficou com termo de identidade e residência. O futebolista terá de se apresentar no tribunal do Montijo, na quinta-feira de manhã.

Esta detenção ocorre a três dia da final da Taça de Portugal, no Jamor, que colocará frente a frente Sporting e FC Porto.