Frederico Varandas e as palavras de Sérgio Conceição: "Num dia destes isso não interessa para nada"

Foi um dos episódios que marcou os momentos que se seguiram ao apito final no Jamor. Sérgio Conceição passou pela tribuna presidencial, cumprimentou toda a gente, mas deixou Frederico Varandas de mão a abanar. Depois, ao encaminhar-se para a saída, aproximou-se do presidente do Sporting e disse-lhe algumas palavras.

O quê? Ninguém quer dizer. Sérgio Conceição recusou-se a comentar o caso na conferência de imprensa e Frederico Varandas garante que não ouviu aquilo que o treinador do FC Porto lhe disse.

"Não percebi, nem consegui ouvir. O barulho dos festejos dos adeptos do Sporting estava demasiado alto e eu não consegui perceber. Num dia destes, isso não interessa para nada", sublinhou Varandas, dizendo ainda que esta direção do Sporting "não quer popularidade".



"Esta direção não quer popularidade, procuramos o bem e os títulos para o Sporting. O Sporting vive de títulos e este é de todos os funcionários, que vivem com espírito de missão, que tentam reerguer o clube, desde a pessoa que abre a porta, a que conduz o autocarro ao que lava os balneários. O Sporting está bem e para o ano vai estar melhor", garantiu.