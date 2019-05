Renan Ribeiro. Um agradecimento ao treinador que é “um cara chato para caramba”

Após a vitória na final da Taça de Portugal frente ao FC Porto, Renan Ribeiro era um homem feliz. O guarda-redes do Sporting voltou a ser decisivo num desempate por grandes penalidades, ao parar o remate de Fernando Andrade. Ainda no relvado, Renan disse que “Deus é bom” e que “os adeptos merecem”, mas guardou uma palavra especial para Nélson Pereira, atual treinador de guarda-redes do Sporting.

“Consegui ser forte mentalmente, tem a ver com o trabalho que faço com o Nélson ao longo da semana. É um cara chato para caramba, mas que continue a ser assim para me tornar melhor”, afirmou Renan. O brasileiro garantiu ainda que a expectativa continua alta: “Quando cheguei disse que vinha para ganhar títulos e já tenho dois. Vamos lutar no próximo ano para conseguirmos o que queremos.”

Esta não é a primeira vez que o trabalho de Nélson é destacado numa final contra o Porto. Na Taça da Liga de 2017/2018, que o Sporting venceu da mesma forma contra o mesmo adversário, o técnico, e ex-guardião leonino, esteve atrás da baliza a dar instruções a Rui Patrício.