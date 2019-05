Recurso à expulsão de Bruno de Carvalho de sócio será votado em Assembleia Geral a 6 de julho

O Sporting anunciou esta sexta-feira no seu site oficial a realização de duas assembleias-gerais, a primeira das quais ordinária e a segunda com o objetivo de apreciar o recurso interposto por Bruno de Carvalho, expulso de associado do clube pelo Conselho Fiscal e Disciplinar.

A reunião que vai acontecer a 6 de julho, uma semana depois da primeira AG, que se destina à votação do orçamento global do clube para a temporada 2019/20, será “destinada a apreciar os recursos, interpostos para Assembleia Geral, das deliberações de expulsão tomadas pelo Conselho Fiscal e Disciplinar”. Caso a maioria dos sócios presentes na AG vote a favor da defesa de Bruno de Carvalho, o antigo presidente do Sporting poderá ver revogada a expulsão de sócio.