Varandas: há dinheiro para aumentar Bruno Fernandes

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, revelou esta quinta-feira, em entrevista ao canal do clube, que está preparado para a saída ou para a permanência de Bruno Fernandes, e que, neste último cenário, irá melhorar as suas condições contratuais.

"Temos um plano A, para o caso de Bruno Fernandes ficar, e um plano B, para o caso de ele sair. Preparámo-nos para isso. Se ele ficar iremos melhorar as suas condições contratuais, se ele sair não será nenhum drama", disse Frederico Varandas, que atribuiu uma quota-parte de responsabilidade para o crescimento de Bruno Fernandes como jogador na última época à estrutura do futebol do clube.

Quanto a aquisições para a equipa principal, o presidente dos 'leões' fez questão de dar duas garantias aos sócios, a de que os jogadores a contratar serão escolhidos pelos responsáveis do clube e de acordo com critérios rigorosos, e a de que nenhum dirigente receberá um cêntimo de comissões por qualquer compra ou venda de jogadores.

Varandas abordou ainda o negócio da venda do passe de Gelson Martins ao Atlético Madrid, considerando que "foi uma boa solução".

"Falar é muito fácil, mas nós que cá estamos é que temos de pagar as contas agora e não daqui a três ou quatro anos. O negócio permitiu, após duras negociações, a vinda de Luciano Vietto [avançado argentino dos 'colchoneros', que era um sonho nosso. A sua vinda será fundamental para a época do Sporting", afirmou.

Questionado sobre os jogadores que têm sido apontados para reforçar o plantel, Frederico Varandas não quis revelar qualquer nome.

"Nas próximas horas vamos apresentar três jogadores para a próxima época, que implicaram sete meses de negociações", prometeu o presidente 'leonino'.

