Advogado de BdC: “Estou à espera do resultado à perícia psiquiátrica à drª. Cândida Vilar”

12h24: De acordo com a agenda do tribunal, esta tarde serão ouvidos quatro arguidos. Mas o horário dos trabalhos pode ser alterado já que estava previsto que dois dos suspeitos fossem ouvidos da parte da manhã. No entanto, um representante legal destes dois arguidos anunciou no tribunal que nenhum se encontrava presente na sala. Para amanhã, quarta-feira, será a vez de Bruno de Carvalho e de um outro arguido apresentarem os seus argumentos. Ao contrário do que estava previsto, o ex-presidente do Sporting já não vai defender que o julgamento seja realizado por um tribunal de júri. Esta era aliás a estratégia defendida pelo advogado José Preto. Mas os restantes advogados de Bruno de Carvalho ter-se-ão oposto, o que levou à saída de Preto no processo há já algumas semanas.

11h36: Miguel Fonseca: “Estou à espera do resultado à perícia psiquiátrica à drª Cândida Vilar requerida pelo meu colega Alexandre Lafayette, do caso dos Comandos. Defendi a saída dos jornalistas da sala com base em argumentos jurídicos sobre os atos de instrução. Isto não é um julgamento, mas um pré-julgamento”

11h28: Miguel Fonseca, aos jornalistas, à porta do edifício A do Campus de Justiça: “José Preto não abandonou Bruno de Carvalho, apenas defendia que devia de haver tribunal de júri e os outros quatro colegas defendiam o contrário. Eu também estive no primeiro interrogatório, em novembro, e decidimos que seria eu a representar o Bruno de Carvalho nesta fase. Fui aquele a quem o Correio da Manhã decidiu dar destaque chamando-me o motorista do Bruno de Carvalho”.

11h24: Há advogados que informam que houve arguidos do caso enviados para o tribunal do Montijo, em vez do Barreiro, alegadamente por julgarem que era lá que decorria o julgamento. No intervalo do julgamento que decorre no Campus da Justiça há um tom generalizado de indignação pela forma como está a decorrer o julgamento. Em frente ao edifício A do Campus de Justiça não escondem a sua frustração.

11h19: Carlos Delca conclui que “arguidos, defensores, bem como público em geral” deverão assistir aos atos de instrução”. Ou seja, chumba mais uma vez um dos argumentos dos advogados que não queriam ter jornalistas na sala. O novo advogado de Bruno de Carvalho, Miguel Fonseca, virado para a assistência, diz de forma audível: “Isto é uma palhaçada”.

11h08: O Juiz Carlos Delca atira-se, agora, aos advogados de defesa dos arguidos que insistiram antes no incidente de recusa. Para ele, as defesas descobriram uma “maneira hábil de ultrapassar” os prazos que decorrem no julgamento, pretendendo que os 23 arguidos detidos logo após a invasão de Alcochete fossem libertados. Isto porque o prazo para a libertação dos suspeitos é, justamente, a 23 de setembro. Delca considera que estes casos são “atos urgentes” e que por isso, desta vez, deu nega às defesas. O julgamento já fora adiado, recorde-se, em abril, por razões logísticas, e em maio, por um pedido de recusa do juiz.

11h: Por outro lado, Carlos Delca está acompanhado pela procuradora Cândida Vilar, amplamente criticada por Bruno de Carvalho, antigo presidente do Sporting, numa entrevista ao Expresso em que insinuou que esta teria “uma agenda ou um distúrbio” psíquico. Aliás, perante o pedido de anulação da audiência do novo advogado de Bruno de Carvalho, que rompeu com o mediático José Preto, alegando que os jornalistas não podem estar presentes, Cândida Vilar foi veemente: recuperou a entrevista do ex-presidente do SCP ao Expresso e defendeu que os jornalistas poderiam estar presentes na sala desde que não interviessem. “Depois da sua entrevista ao Expresso não faz sentido que o seu advogado esteja agora a pedir que os jornalistas não possam estar na sala.” Perante a insistência, o juiz Carlos Delca mandou calar o advogado.

10h50: O magistrado focou-se, nomeadamente, no advogado Mário Henriques e no seu incidente de recusa, o quarto desde que se iniciou o processo. Delca defendeu que este, e os restantes incidentes de recusa, têm como interesse o de “confundir e contornar ” os interesses da Justiça. Perante isto, o ambiente entre alguns representantes dos arguidos e o juiz está relativamente tenso dentro de uma sala de audiências no Campus de Justiça, em Lisboa, com segurança reforçada e uma cerca de uma dezena de elementos da PSP.

10h40: O juiz Carlos Delca não adiou a fase de instrução do julgamento do Caso de Alcochete, apesar dos protestos das defesas dos arguidos e criticou duramente os “expedientes” legais usados pelas defesas para o afastar. Delca não colheu os argumentos da defesa e vai levar mesmo para a frente a fase de instrução do caso de Alcochete.