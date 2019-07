Eduardo é a quinta contratação do Sporting

O médio defensivo brasileiro Eduardo, que jogava, por empréstimo, no Belenenses SAD, tornou-se, esta terça-feira, a quinta contratação do Sporting para a época 2019/20, confirmou o clube.

Em comunicado, o Sporting anunciou ter chegado a acordo com o Internacional de Porto Alegre para a transferência definitiva do jogador, que assinou um contrato válido por cinco temporadas.

Eduardo, de 24 anos, jogou na última temporada na equipa da SAD do clube do Restelo, por empréstimo do Internacional, que já o tinha cedido ao Atlético Paranaense, na temporada anterior.