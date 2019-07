Em direto: “Vi Jesus desorientado, a pedir ajuda, e o Manuel Fernandes a gritar”

12h01: A audição à segunda testemunha causa discussão entre advogados e Cândida Vilar. Isto depois de a testemunha ser confrontada com a procuradora por ter ido à Academia noutras ocasiões e que numa dessas ocasiões se encontrava lá o treinador de então, Jorge Jesus. “Como é possível isso ter acontecido, se Jorge Jesus proibia a ida de adeptos a essas áreas reservadas?”, questionou a procuradora Cândida Vilar. Os advogados protestaram por essas serem palavras do treinador proferidas em jornais e não no processo. “Queríamos que Jorge Jesus fosse ouvido, mas esse pedido foi indeferido. Vou fazer novo requerimento para o ouvir”, criticou a advogada Sandra Martins, que defende Fernando Mendes, o ex-líder da Juve Leo.

11h50: São ouvidas, agora, as três testemunhas apresentadas pelo arguido Eduardo Nicodemus, elemento da Juventude Leonina. Carlos Delca está particularmente interessado em saber onde e de que forma os Chefes de Núcleo da claque costumam comprar os bilhetes para os jogos do Sporting. O juiz estranha que Nicodemus tenha ido a Alcochete comprar bilhetes para a final da Taça de Portugal quando habitualmente os Chefes de Núcleos os compravam na ‘casinha’ da Juve Leo. Uma das testemunhas garante ter ido a Alcochete “há dois, três anos”, juntamente com elementos da Juve Leo “para dar apoio à equipa”, falar com os jogadores” e “às vezes com a equipa”.

11h42: Nicodemus garantiu, aliás, que se deslocou à Academia naquele dia para ir buscar bilhetes para um jogo do clube. Ainda chegou a voltar para trás quando não viu ninguém à entrada, pelas 16h15, mas regressou ao centro de estágio do clube pelas 16h50, porque estava bastante trânsito na estrada nacional.

11h36: Mustafá chega à sala do tribunal já durante o depoimento de Eduardo Nicodemus. A inquirição a este elemento da JL foi realizada apenas pelo juiz Carlos Delca. Desta vez, a procuradora Cândida Vilar não fez qualquer pergunta. Nem a advogada deste que, tal como os quatro ouvidos no dia anterior, disse estar inocente das agressões aos jogadores.

11h32: Eduardo Nicodemus revelou ainda que fazia parte de um grupo WhatsApp chamado ‘Chefes de Núcleo’ ligado a elementos da Juventude Leonina. Mas o “grupo falava pouco” e mesmo “nada” sobre os acontecimentos de 2018.

11h28: Eduardo Nicodemus, elemento da Juve Leo, diz em tribunal que passou por três seguranças que se encontravam no portão principal. “Não me disseram nada”. Quando chegou ao campo de treinos, um funcionário do clube disse-lhe para se dirigir “à ala principal”. Ao ir para essa área na Academia viu Jorge Jesus “desorientado” e a “pedir ajuda”. Pouco depois cruzou-se com Manuel Fernandes que gritou: “Saiam daqui. Isto não é o Sporting”. Durante esses minutos, o arguido garante que não viu jogadores nem qualquer tipo de conflito.

11h11: Apesar de não ter pedido abertura de instrução, Nuno ‘Mustafá’ Mendes, que está em preventiva no estabelecimento prisional da PJ, vem a caminho do tribunal. Agora, o insólito: perguntado pelo juiz onde ele se encontrava, ninguém soube responder. Foi preciso perguntar aos serviços prisionais pelo seu paradeiro. Cinco minutos depois, um agente da PSP explicou que se encontrava a caminho do tribunal.

11h00: Arranca, agora, o julgamento, com uma hora de atraso. Carlos Delca já repreendeu um arguido na sala por estar com uma posse considerada pouco digna para um tribunal.

10h58: A história repete-se: a sessão está manifestamente atrasada. Advogados e arguidos conversam para fazer tempo, agentes da PSP circulam de um lado para o outro. Mas uma hora depois do horário marcado para o início do segundo dia da fase de instrtução não se passou nada. Ou quase nada.

10h29: No dia anterior, foram ouvidos quatro arguidos que se consideraram inocentes das acusações de que são alvo por parte da equipa da procuradora Cândida Vilar. Alguns arguidos contam, em conversas entre si, que chegaram às instalações do Campus da Justiça às 6 da manhã.

[Se quiser recuperar tudo o que aconteceu no primeiro dia, leia aqui o especial de terça-feira da Tribuna Expresso]

10h21: Ao início da tarde será a vez de Bruno de Carvalho ser ouvido. Prevê-se sala cheia na assistência, tal como já acontece da parte da manhã. Muitos familiares e amigos dos arguidos vieram ao Campus de Justiça para assistir à sessão liderada pelo juiz de instrução Carlos Delca.

10h20: Bom dia,

Inicia-se o segundo dia da fase de Alcochete. Esta manhã é ouvido Eduardo Nicodemus, elemento da Juventude Leonina e um dos 44 acusados do caso. A sala de audiência no Campus da Justiça está repleta de agentes da PSP, mas o ambiente não está tenso. Os cerca de 20 arguidos encontram-se já todos na sala, ao contrário do que aconteceu na última terça-feira à tarde, quando foram chegando algemados e a conta-gotas.